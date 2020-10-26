  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Çukur 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'tan muhteşem hamle!

Çukur 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'tan muhteşem hamle!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 8. bölüm fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanında Cengiz'in ailesine yaptığı hamleye karşı Yamaç'tan sürpriz bir hamle geliyor. Karaca'nın Azer'in ölümden sonra aileye yapacağı açıklama meraklandırırken Çukur'un Yamaç ile Vartolu'ya destek olduğu sahne duygulandıracak.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Çukur 4. sezon 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'tan muhteşem hamle!

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sena: Dilan Çiçek Deniz
İdris: Ercan Kesal 
Sultan: Perihan Savaş 
Meliha: Şenay Gürler
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan 
Cumali: Necip Memili
Çeto: Erkan Avcı
Mahsun: Berkay Ateş
Celasun: Kubilay Aka
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Ersoy: Mehmet Yılmaz Ak
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Akşın: İlayda Alişan
Karaca: Ece Yaşar
Yıldız: Gökşen Ateş
Veysel: Halil Babür
Hatice: İpek Türktan
Deren: Beste Kanar

Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda olanları hatırlayacak mı?Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda olanları hatırlayacak mı?

Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nazlı babasını affedecek mi?Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nazlı babasını affedecek mi?

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 169. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan'ın yeni yolu!Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 169. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan'ın yeni yolu!

Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza içine düştüğü durumdan kurtulacak mı?Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza içine düştüğü durumdan kurtulacak mı?

 

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:09
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Öğretmen 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Akif, kendisiyle yüzleşiyor!
Öğretmen 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Akif, kendisiyle yüzleşiyor!
Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda olanları hatırlayacak mı?
Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda olanları hatırlayacak mı?
Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nazlı babasını affedecek mi?
Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nazlı babasını affedecek mi?
Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Han'dan beklenmedik itiraf!
Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Han'dan beklenmedik itiraf!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 169. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan'ın yeni yolu!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 169. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan'ın yeni yolu!
Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza içine düştüğü durumdan kurtulacak mı?
Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza içine düştüğü durumdan kurtulacak mı?
Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!
Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Savcı Bey'e Osman Bey engeli!
Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Savcı Bey'e Osman Bey engeli!
Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Hastanenin AIDS ile mücadelesi başlıyor!
Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Hastanenin AIDS ile mücadelesi başlıyor!
Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'in büyük planı ne?
Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender'in büyük planı ne?