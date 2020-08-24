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Çukur 4. sezon fragmanı yayınlandı | Yamaç ve Arık arasında müthiş kapışma!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geliyor. Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı!" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 4. sezon fragmanı yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Çukur 4. sezon fragmanı yayınlandı | Yamaç ve Arık arasında müthiş kapışma!

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sena: Dilan Çiçek Deniz
İdris: Ercan Kesal 
Sultan: Perihan Savaş 
Meliha: Şenay Gürler
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan 
Cumali: Necip Memili
Çeto: Erkan Avcı
Mahsun: Berkay Ateş
Celasun: Kubilay Aka
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Ersoy: Mehmet Yılmaz Ak
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Akşın: İlayda Alişan
Karaca: Ece Yaşar
Yıldız: Gökşen Ateş
Veysel: Halil Babür
Hatice: İpek Türktan
Deren: Beste Kanar
Lal Fındık: Ramin Nezir

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:29
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