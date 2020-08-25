Çukur 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? Sevenlerinin merakla beklediği Çukur 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Baş rollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak ve Necip Memili yer aldığı dizide geçtiğimiz sezon Barış Arduç " Arık Böke Erdenet" rolü ile kadroya dahil olmuştu. Bu sezon fragmanda Yamaç ile Arık Böke'nin birbirleriyle olan çekişmesi gözler önüne serildi.

ÇUKUR'UN 4. YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur izleyicilerinin merakla beklediği Çukur 4. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtımda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar yeni sezona olan ilgiyi arttırırken, Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı!" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne serdi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un 3. Sezon 26. Bölümünde (93. Bölümünde); abileriyle sorunlarınıçözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu, olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

ÇUKUR YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çukur'un yeni sezonun yakında başlayacağı detayı yer aldı.

ÇUKUR YENİ OYUNCULAR

Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi Çukur’un oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran ile İrem Sak katıldı.

USTA OYUNCU MUSTAFA AVKIRAN, CENGİZ ERDENET ROLÜ İLE ÇUKUR'DA!

Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması bu sezonda Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

ÇUKUR KADROSUNA İREM SAK DAHİL OLDU!

Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti. Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.

SUNA YILDIZOĞLU

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Yamaç Koçovalı, mahalleye geri döner.

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

Perihan Şavaş(Sultan)

Aras Bulut İyinemli(Yamaç)

Erkan Kolçak Köstengil (Vartolu Sadettin)

Necip Memili (Cumali)

Kubilay Aka (Celasun)

Rıza Kocaoğlu (Aliço)

Ece Yaşar (Karaca)

Hare Sürel (Damla)

Damla Sönmez (Efsun)

Hazal Subaşı (Nehir)

Ahmet Melih Yılmaz (Timsah)

Kadir Çermik (Emmi)

Cihangir Ceyhan (Azer)

Aytaç Uşun (Meke)

Tansu Biçer (Yücel)

Öner Erkan (Selim)

Cem Uslu (Metin)

Uğur Yıldıran (Kemal)

Lorin Merhart (Kutay)

Gizem Ergün (Duygu)

Nur Sürer (Fadik)

Meral Çetinkaya (Makbule)

Onur Yar (Cüneyt)

Çağrı Atakan (Remzi)

İrem Altuğ (Ayşe)

Boncuk Yılmaz (Saadet)

Burak Dakak (Akın)

Barış Arduç (Arık Böke)

İrem Sak (Seren)

Mustafa Avkıran (Cengiz)