Çukur 52. bölüm fragmanı |Çukur son bölüm izle | Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Vartolu ve Cumali'nin iki grup arasında ara bulmaya çalışırken onlarda kendilerini kavganın arasında bulur. Çukur'u kurtaracak tek isim ise Yamaç'tır. Yamaç hastaneden kaçarak Çukur'a gelir. Selim, Yamaç'ı vuranı bulmak için harekete geçer. Sultan ise özlediği evine döner. Peki yeni bölümde neler yaşanacak ? 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Çukur son bölüm izle

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ?

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 51. bölümün ekranlara gelmesinin ardından Çukur severler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başladı.

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi. İşte yeni bölümden ilk sahne..

Çukur 2. Sezon 18. Bölümünde; Koçovalılar, Yamaç’ın sağlığının giderek iyiye gittiğine sevinirken Yamaç’ın aldığı bir karar, onu yeniden tehlikeye sürükleyecek. Cumali ve Vartolu, Sena’nın beklenmedik bir yüzüyle karşılaşacak. Yamaç’ı vuranın açığa çıkacağı bu bölümde, sürpriz gerçek izleyenleri şoke edecek. Yamaç iyileşmeye çalışırken ve mahallenin gerilimine Salih ile Cumali arasındaki münasebet de eklenince Selim, dengeleri korumak adına köprü olacak. İdris, Salih ile Cumali’nin arasındaki mücadelenin artık sona ermesi için iki kardeşi karşı karşıya getirecek. Komşusu sandığı kişinin aslında Mahsun olduğunu öğrenen Sena, Mahsun’la yüzleşecek. Hayatına dair çok büyük bir gerçeği öğrenen Meliha ise Sultan ile karşı karşıya gelecek. Çeto’nun, Koçovalı Ailesi’nin bir üyesinin karşısına çıkması, mücadelenin seyrini değiştirecek.

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