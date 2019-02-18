Çukur 54. bölüm fragmanı| Çukur 53. bölüm izle | Show tv yayın akışı

Çukur 54. bölüm fragmanı bu akşam yayınlanan yeni bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Günlerdir Çukur dizisinin sevenleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyordu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ! Aliço’nun “Aile neredeyse, ev orası!” sözlerinden etkilenen İdris, “İdris Koçovalı” olarak Çukur’a geri dönüyor. Koçovalıların büyük bir mutlulukla İdris’i karşıladığı tanıtımda Yücel, “Benim yıllarımı aldılar, canlarını istiyorum!” sözleriyle intikam fitilini ateşliyor. Ayşe ve Selim’in hesaplaşması dikkat çekerken, Çeto ve Mahsun’un yeni planı merak uyandırıyor. Peki Çukur 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm bugün var mı? İdris Çukur'a geri mi dönüyor? Çukur 53.bölüm izle | Çukur 54.bölüm fragmanı

Çukur 54.bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak yeni bölümün ardından ekranlara gelecek. Peki Çukur'da 53.bölümde neler olacak?

ÇUKUR 53.BÖLÜM NELER OLACAK?

Çukur 53. Bölüm Fragmanı yayında! Aliço’nun “Aile neredeyse, ev orası!” sözlerinden etkilenen İdris, “İdris Koçovalı” olarak Çukur’a geri dönüyor. Koçovalıların büyük bir mutlulukla İdris’i karşıladığı tanıtımda Yücel, “Benim yıllarımı aldılar, canlarını istiyorum!” sözleriyle intikam fitilini ateşliyor. Ayşe ve Selim’in hesaplaşması dikkat çekerken, Çeto ve Mahsun’un yeni planı merak uyandırıyor.

Çukur 53. Bölüm 2. Fragmanı yayında! İdris’in, “Bizim bıraktığımız boşluğa kuzular daldı. Şimdi meydan tekrar boş. Kim ceketini asarsa meydan onun olacak!” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Karakuzular, harekete geçen Koçovalıları karşılarında buluyor. Vartolu ve Medet’in mahalledeki eğlenceli halleri dikkat çekerken, onları gören Çeto ve Mahsun’un ne tepki vereceği merak uyandırıyor. Bu kez Çukur’da hesaplaşan Koçovalılar ve Karakuzuların kavgası ise heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR 54.BÖLÜM FRAGMANI

Çukur'un 54.bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak yeni bölümün ardından ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından 54.bölümün fragmanını haberimizde bulabileceksiniz.

ÇUKUR DİZİSİ HAKKINDA

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.