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Çukur 81. bölüm (3. sezon 14. bölüm) fragmanı yayınlandı
Çukur 81. bölüm (3. sezon 14. bölüm) fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Çukur 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cumali vuruluyor. Sultan ise ailesini kaybetmemek amacıyla Yamaç'ın karşısına çıkıyor.
21 Aralık 2019 Cumartesi 08:18
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