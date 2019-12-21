Çukur 81. bölüm (3. sezon 14. bölüm) fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Çukur 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cumali vuruluyor. Sultan ise ailesini kaybetmemek amacıyla Yamaç'ın karşısına çıkıyor.