Çukur 83. bölüm (3. sezon 16. bölüm) fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Çukur 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Babasının katilini öğrenmek için peşinde olduğu flash belleğe sonunda ulaşan Vartolu gördükleri karşısında derinden sarsılıyor.
Çukur 82. bölüm (3. sezon 15. bölüm) fragmanı yayınlandı
Çukur 81. bölüm (3. sezon 14. bölüm) fragmanı yayınlandı
Çukur 80. bölüm (3. sezon 13. bölüm) fragmanı yayınlandı
Çukur 79. bölüm (3. sezon 12. bölüm) fragmanı yayınlandı
10 Ocak 2020 Cuma 08:29
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