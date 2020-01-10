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  3. Çukur 83. bölüm (3. sezon 16. bölüm) fragmanı yayınlandı

Çukur 83. bölüm (3. sezon 16. bölüm) fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Çukur 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Babasının katilini öğrenmek için peşinde olduğu flash belleğe sonunda ulaşan Vartolu gördükleri karşısında derinden sarsılıyor.

Çukur 82. bölüm (3. sezon 15. bölüm) fragmanı yayınlandıÇukur 82. bölüm (3. sezon 15. bölüm) fragmanı yayınlandı

Çukur 81. bölüm (3. sezon 14. bölüm) fragmanı yayınlandıÇukur 81. bölüm (3. sezon 14. bölüm) fragmanı yayınlandı

Çukur 80. bölüm (3. sezon 13. bölüm) fragmanı yayınlandıÇukur 80. bölüm (3. sezon 13. bölüm) fragmanı yayınlandı

Çukur 79. bölüm (3. sezon 12. bölüm) fragmanı yayınlandıÇukur 79. bölüm (3. sezon 12. bölüm) fragmanı yayınlandı

 

10 Ocak 2020 Cuma 08:29

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