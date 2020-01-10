Çukur 83. bölüm (3. sezon 16. bölüm) fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Çukur 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Babasının katilini öğrenmek için peşinde olduğu flash belleğe sonunda ulaşan Vartolu gördükleri karşısında derinden sarsılıyor.