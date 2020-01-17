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  3. Çukur 84. bölüm (3. sezon 17. bölüm) fragmanı yayınlandı

Çukur 84. bölüm (3. sezon 17. bölüm) fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Çukur 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Çağatay Erdenet’in bu kez Selim’in karşılaşması nefes kesen anlara sahne oluyor. Yerde hareketsiz buldukları kişinin kim olduğu ise merak uyandırıyor

Zemheri dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandıZemheri dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Ramo dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandıRamo dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Zümrüdüanka dizisinin 2. tanıtım fragmanı yayınlandıZümrüdüanka dizisinin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı

Babil dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandıBabil dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

 

17 Ocak 2020 Cuma 08:24

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