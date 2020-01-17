Çukur 84. bölüm (3. sezon 17. bölüm) fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Çukur 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Çağatay Erdenet’in bu kez Selim’in karşılaşması nefes kesen anlara sahne oluyor. Yerde hareketsiz buldukları kişinin kim olduğu ise merak uyandırıyor