Çukur 96. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Karaca Azer'i öldürüyor mu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur 96. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümü heyecan dolu yeni sezonun 96. bölümünde Ailesinin evliliğine karşı çıktığı Karaca, Azer ile nikah masasına oturuyor. Ancak Sultan'ın Azer hakkında söyledikleri Karaca'yı şok ediyor. İşte 96. yeni bölüm 2. fragmanı haberimizde...

ÇUKUR 96. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur'un 4. Sezon 2. Bölümünde (95. Bölümünde); Çukur sokakları Yamaç'ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalılar'ı bekleyen tek kötü haber bu olmayacak. Bütün aile önce Cumali'nin Yamaç'ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali’nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsılacak.

Yamaç'ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık'la işlerine devam edecek ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konulacak.

Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali Çukur'da yeni bir devir açtığını ilan edecek. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer'le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar alacaklar.

Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu olacak.