Çukur 98. bölüm fragmanı |Çukur 97. son bölüm izle

Çukur 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam Çukur 97. son bölümü ile ekranlara geldi. Bu bölüme damga vuran ise Karaca'nın Azer'i vurması oldu. Azer'in ölümünün ardından kendini kaybeden Karaca Çukur'a geri döndü ama artık eskisi gibi değildi. İşte Çukur 97. son bölüm izleme linki ve Çukur 98. bölüm fragmanı haberimizde...

ÇUKUR 98. BÖLÜM FRAGMANI

Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölüm fragmanında Cumali, Erdenet'lete karşı atağa geçerken, Efsun'un babaannesi Makbule'nin sözleri dikkat çekti. Yamaç'ın "Ben bu herifi indireceğim." sözleri ile merak dolu anlara neden oldu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu, Yamaç’a hesap sorarken, Yamaç’ın “Çukur’a bir şey olmasın diye kendimi sattım!” sözleri şaşırtıyor. Yamaç’ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali’nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

Yamaç, Erdenetler'in Çukur'a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz'in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur'u derinden etkileyecek.

Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar'la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak.

Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.