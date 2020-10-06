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Çukur 98. son bölüm izle | Çukur 99. yeni bölüm fragmanı

Çukur 98. son bölüm dün akşam Show TV ekranlarında izleyici ekranları başına kilitledi. Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizide dün akşamki son bölümde Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, Erdenetler'e karşı savaş başlattı. İşte Çukur 98. son bölüm izleme linki | Çukur 99. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Çukur 98. son bölüm izle | Çukur 99. yeni bölüm fragmanı

Çukur 98. son bölüm ile yine izleyenlerine heyecan dolu bir akşam yaşattı. 98. bölüm Çukur'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı ve Yamaç'ı öldürme planı yapan Makbule'yi torunu Efsun öldürdü. İşte Çukur 98. son bölüm izleme linki |  Çukur 99. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

ÇUKUR 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

ÇUKUR 98. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, Erdenetler'e karşı savaş başlattı. Çukurlular, Erdenetler'in mekanlarına tek tek saldırırken Cumali, bu hamleyle Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki mücadeleyi daha da alevlendirdi. Cumali, Selim ve Çukurlular'ın, Erdenetler'in davetini basması ortalığı bir anda karıştırdı.

Yamaç'ın gelmesiyle gerilim daha da artarken Çukurlular ve Ogeday'ın korumaları arasında büyük olay çıktı. Cumali, oğlunun katilinin kim olduğunu söylerken sarf ettiği ağır sözler ile Yamaç'ı derinden sarstı. Tüm bu yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti!

Çukur 98. son bölüm izle | Çukur 99. yeni bölüm fragmanı

Yamaç, Vartolu ile birlikte plan yaparken Makbule de Arık ile bir olup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçti. Babaannesine engel olmak isteyen Efsun, Makbule'yi vurarak herkesi şaşırttı. Cumali, amcaları Cumali Koçovalı'nın mezarının boş olduğunu ortaya çıkararak bir sır perdesini aralamış oldu.

Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek miydi?

Dizide Makbule karakterini canlandıran usta oyuncu Meral Çetinkaya ise Çukur'a 98. bölümde veda etti. Çukur'un sosyal medya hesabından ise Makbule'ye veda paylaşımı yapıldı.

ÇUKUR 98. BÖLÜM İZLE

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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