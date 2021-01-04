4 sezondur Show TV ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran yerli yapım Çukur bu hafta izleyici ile buluşamayacak. Kanalın yayın akışında yer almayan dizi hayranları tarafından neden yok, final mi yaptı? Şeklinde araştırılmaya başlandı. Peki Çukur bu akşam neden yok? 4 Ocak Çukur neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman? Bizde sizler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇUKUR 4 OCAK NEDEN YAYIMLANMIYOR?

Çukur dizisinin 119. bölümünü 4 Ocak 2021 Pazartesi izlemek isteyen Çukur izleyicisine üzücü haber geldi. Yılbaşı nedeniyle 1 haftalık ara veren ve tatile giren Çukur dizisinin yeni bölümü 4 Ocak Pazartesi akşamı izleyici ile buluşamayacak. Çukur yeni bölümü verilen aranın ardından 11 Ocak 2021 Pazartesi akşamı izleyici karşısında olacak. Dizinin resmi Instagram sayfasında yeni bölüme ait ilk fragman yayınlandı. İşte dizinin takipçileri için 11 Ocak pazartesi fragmanı...

ÇUKUR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.