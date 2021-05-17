Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman? 17 Mayıs 2021 soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanının gelmemesinin ardından dizinin takipçileri dizinin bu akşam olup olmayacağıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu hafta 4.sezon 37. bölüm (129. bölüm) ile izleyicilerin karşısına çıkması beklenen diziyle ilgili dizi ekibinden herhangi bir açıklama yapılmazken diziye geçen haftaki Ramazan Bayramı nedeniyle ara verildiği düşünülüyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 17 MAYIS 2021

Final bölümüne yaklaşılan Çukur'un bu haftaki 4.sezon 37. bölümünün (129. bölüm) yayınlanmamasının ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili dizinin hayranlarının meraklı bekleyişi sürüyor. Ramazan Bayramı nedeniyle ara verildiği düşünülen Çukur dizisinin yeni bölümünün 24 Mayıs Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

SHOW TV'DE BU AKŞAM NE VAR?

Çukur'un bu akşam yayınlanmayacağı haberinin ardından vatandaşlar tarafından Show TV'de Çukur'un yerini hangi dizi aldı? sorusu akıllara geldi. Show TV'nin paylaştığı yayın akışında Çukur dizisinin yerine saat 20.00'de Öldürme Arzusu adlı yabancı film ekranlara gelecek.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK 2021? ÇUKUR FİNAL TARİHİ 2021

Hayranlarının merakla beklediği Çukur'un ne zaman biteceği ile ilgili soruları internette çokça dönmeye başladı. Art arda gelen ölümlerin ardından Çukur'un 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayınlanan 4. sezon 35. bölümünde (127. bölüm) #Çukursonbeş etiketiyle dizinin bitim zamanıyla ilgili kesin bilgi verildi. Ramazan Bayramı'ndan bir sonraki hafta olan 17 Mayıs 2021 tarihinde de dizinin yayınlanmamasının ardından Çukur'un final tarihinin 7 Haziran 2021 Pazartesi olacağı tahmin ediliyor.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

Çukur dizisi, İstanbul'da yer alan Çukur ismindeki bir mahalleyi konu alıyor. İstanbul'un en belalı mahallelerinden olan Çukur'un tüm kontrolü ise, Koçova ailesindedir. Bu mahallede asla uyuşturucuya izin verilmez. Ama zaman içinde bir grup ortaya çıkarak mahallenin düzenini bozmaya çalışır. Yıllar sonra ailenin küçük oğlu kaçtığı mahalleye geri dönmeye karar verir.

Onun mahalleye geri dönmesi ile birlikte yeni bir düzen başlayacaktır.