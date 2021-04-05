Çukur yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında. 123. bölümde Yamaç ve Vartolu Saadettin uzun bir aradan sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Cumali Amca Vartolu'yu kardeşi Yamaç'a karşı dolduruyor. Gerginlik büyürken Celasun saldırıya uğruyor. Nefes kesen fragmanı izleyenler Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı? sorularını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

ÇUKUR CELASUN ÖLÜYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

Çukur 4. sezon 31. bölümüyle bu akşam nefesleri kesecek. Aracına binen Celasun maskeli bir kişi tarafından iple boğularak öldürülmeye çalışılıyor. Maskeli kişinin kim olduğu bilinmezken Celasun'un öldürülüp öldürülmeyeceği merak edildi.

KUBİLAY AKA ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?

Kubilay Aka'nın Çukur'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çukur'da yeni bir Vartolu Saadettin rüzgarı esiyor. Yamaç'a kafa tutan Vartolu mahalleyi ayağa kaldırıyor. Vartolunun can dostu Medet ise bu kez Yamaç'ın safında yer alıyor.

Kubilay Aka kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kubilay Aka sevgilisi kim?

Çukur'un Celasun'u arabaya bindiği sırada saldırıya uğruyor. Peki Kubilay Aka'ya kim saldırdı. Celasun'a saldıran kim? Celasun'u kim öldürtmek istiyor? Cumali Amca mı Celasun'u öldürtmek istedi? Tüm sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

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