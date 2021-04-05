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Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı?

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da flaş ayrılık gündeme geldi. Dizinin finale yaklaştığı bilinirken, bir çok oyuncu da bir bir diziden ayrılıyor. Peki bu kez sırada kim var. Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında. 123. bölümde Yamaç ve Vartolu Saadettin uzun bir aradan sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Cumali Amca Vartolu'yu kardeşi Yamaç'a karşı dolduruyor. Gerginlik büyürken Celasun saldırıya uğruyor. Nefes kesen fragmanı izleyenler Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı?  sorularını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

ÇUKUR CELASUN ÖLÜYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

Çukur 4. sezon 31. bölümüyle bu akşam nefesleri kesecek. Aracına binen Celasun maskeli bir kişi tarafından iple boğularak öldürülmeye çalışılıyor. Maskeli kişinin kim olduğu bilinmezken Celasun'un öldürülüp öldürülmeyeceği merak edildi. 

Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı?

 

KUBİLAY AKA ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?

Kubilay Aka'nın Çukur'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çukur'da yeni bir Vartolu Saadettin rüzgarı esiyor. Yamaç'a kafa tutan Vartolu mahalleyi ayağa kaldırıyor. Vartolunun can dostu Medet ise bu kez Yamaç'ın safında yer alıyor.

Kubilay Aka kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kubilay Aka sevgilisi kim?Kubilay Aka kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kubilay Aka sevgilisi kim?

Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur'un Celasun'u arabaya bindiği sırada saldırıya uğruyor. Peki Kubilay Aka'ya kim saldırdı. Celasun'a saldıran kim? Celasun'u kim öldürtmek istiyor? Cumali Amca mı Celasun'u öldürtmek istedi? Tüm sorular yeni bölümde yanıt bulacak. 

Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı?

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Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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