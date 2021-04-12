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  3. Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı: Bu kezde Karaca veda ediyor!

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı: Bu kezde Karaca veda ediyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Çukur'da ipler iyice gerilirken, oyuncu kadrosunda bir ayrılık kararı daha alındığı ortaya çıktı. İddiaya göre Celasun karakterinden sonra Karaca' da diziye veda edecek.

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı: Bu kezde Karaca veda ediyor!

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisi finali yapmasına çok kısa süre kala, oyuncu kadrosunda art arda ayrılıklar gerçekleşiyor. Kubilay Aka'nın diziden ayrılmasının ardından şimdi de Karaca karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar’ın da diziye veda edeceği iddia edildi.

ÇUKUR'DA PEŞ PEŞE AYRILIK KARARI

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Damla Sönmez’in paylaştığı 'Çukur' dizide geçtiğimiz hafta Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka ölerek oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

TV 100'de yer alan habere göre; Karaca ile yeni bir hayat düşleyen Celasun’un ölümü,izleyiciyi üzerken bu kez de Çukur dizisi ile ün kazanan, Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar'ın senaryo gereği ölerek veda edecek.

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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