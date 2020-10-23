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Çukur dizisinden 100. bölüm kutlaması!

Ay Yapım imzalı popüler dizi 'Çukur' başarılarına bir yenisini daha ekledi. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada damga vuran dizinin bu pazartesi günü 100. bölümü Show TV’de izleyicisiyle buluşacak. Çukur ekibi, yayın öncesi 100 bölümlük başarısını sette kutladı.

Çukur dizisinden 100. bölüm kutlaması!

2017 yılından bu yana ekranlarda olan popüler dizi "Çukur" 3. sezonunda da gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı.

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Tam olarak 3 sene önce 23 Ekim 2017’de ilk bölümü yayınlanan dördüncü sezonuyla da başarısını sürdüren dizinin ekibi, 100. bölümünü sette pasta keserek kutladı.

Sosyal medyada tanıtımlarının, karakter videolarının geniş hayran kitlesiyle izlenme rekorları kırdığı dizinin 100. bölüm için ayrıca Koçovalı kardeşleri canlandıran Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili’nin dizinin aksiyon yönetmeni ve Kemal karakteriyle tanınan Uğur Yıldıran’ın sorularıyla hep beraber sohbet ettikleri özel bir video çekimi yapıldı. Özel video 100. bölüm öncesinde dizinin hesaplarından paylaşılacak.



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