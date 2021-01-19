Show TV'de Pazartesi akşamları ekranlara gelen ve izleyici rekorları kırarak seyircileri televizyon karşısına kilitleyen "Çukur" dizisinin son iki bölümünde maskeli olarak dizide yer alan oyuncunun kim olduğu merak edildi. Peki Çukur dizisine giren yeni maskeli adam kim? | Çukur dizisindeki maskeli Kemal mi? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR DİZİSİNE GİREN YENİ MASKELİ ADAM KİM?

Show TV sevilen dizisi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çağatay Erdenet'in ailesini korumak için tuttuğu maskeli dövüşçünün kim olduğu Twitter'da çok konuşuldu.

Edinilen bilgiye göre maskeli olarak dizide rol alan oyuncunun daha önceki bölümlerde Kemal rolü ile dizide yer alan Uğur Yıldıran olduğu belirtiliyor. Yıldıran, Çukur dizisinin aksiyon senaristliği görevinde de bulunuyor.

ÇUKUR DİZİSİNDEKİ MASKELİ KEMAL Mİ?

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli ve gizemli adam Çukur dizisinde daha önce hayatını kaybederek diziye devam eden Kemal olduğu belirtiliyor.

Gizemli ve maskeli adamı daha önce Kemal rolüne hayat verem Uğur Yıldıran canlandırdığı öğrenildi. Ama diziye ilişkin sürpriz bununla sınırlı kalmıyor.

Oyuncu Uğur Yıldıran dövüş sahneleri konusunda geçmişinden gelen özel bir eğitime sahip olduğu için şu an için o sahnelerde rol alıyor ama dizide maskesi düştüğünde onun yerine başka bir isim devam edecek.

Çukur dizisinin yapımcılarının bu kararı almasındaki büyük etken hayatını kaybeden bir karakteri farklı bir karakterle de olsa tekrar diziye almamak.

Çukur dizisi fanlarının nefesini kesen dövüş sahnelerindeki başarısı çok konuşulan Uğur Yıldıran geçmişte dövüş eğitimi aldı. Dolayısıyla yapımcılar yeni bir arayışa girmek yerine bu karakteri canlandırması için Uğur Yıldıran'a teklif götürdü.

Dizide maskeli karakterin, Yamaç ile bir kez daha karşı karşıya geleceği fakat bu kez dövüşten Yamaç'ın galip ayrılacağı ve Yamaç'ın karakterin gerçek kimliğini öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacağı düşünülüyor.

Gizemli ve maskeli adamın kimliği hayatını kaybettiği sahneye kadar bu sebeple gizli tutulacağı konuşuluyor.

ÇUKUR DİZİSİNDE KEMAL NASIL ÖLDÜ?

Çukur dizisinin sevilen karakterleri arasında olan Kemal, Yamaç Koçovalı'yı ölümden kurtarmak için canını verdi.

Azer ile yaşanan çatışma sırasında mermisi biten Yamaç kollarını açıp ölümü beklediği sırada açılan ateşte Kemal önüne geçti ve canını vererek sadakatini ıspat etmiş oldu. Kemal daha önce ihanet nedeniyle Çukur'da dışlanmıştı.