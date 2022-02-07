Çukur dizisinin Sena’sı Dilan Çiçek Deniz öyle bir imaj değişikliğine gitti ki! Görenler neden daha önce yapmadın dedi! İşte, yeni hali! Çukur dizisindeki Sena karakteri ile büyük hayran kitlesi edinen Dilan Çiçek Deniz, köklü bir imaj değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyattı. İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile evlenmeye hazırlanan Dilan Çiçek yeni imajıyla herkesi büyüledi.

1 9 Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisindeki Sena Koçovalı rolüyle izleyenlerin kalplerini kazanmıştı.