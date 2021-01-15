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  3. Çukur dizisinin sevenlerinin merakla beklediği Amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynayacağı belli oldu

Çukur dizisinin sevenlerinin merakla beklediği Amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynayacağı belli oldu

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da haftalardır beklenen meşhur amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynayacağı belli oldu. Rol için bir çok isim iddia edilmiş ancak bir türlü karakteri kimin canlandıracağı açıklanmamıştı. Sonunda o isim belli oldu.

Çukur dizisinin sevenlerinin merakla beklediği Amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynayacağı belli oldu

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Çukur'da amca Cumali Koçovalı'yı hangi oyuncunun oynayacağı merak ediliyordu.

Karakter için bir çok usta oyuncunun adı geçmiş ama yapım şirketinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı

Çukur dizisinin sevenlerinin merakla beklediği Amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynayacağı belli oldu

Merakla beklenen isim belli oldu. Rolü usta oyuncu Müfit Kayacan'ın canlandıracağı açıklandı. 

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

Müfit Kayacan, 17 Ocak 1956 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucularından olan Müfit Kayacan, 25 sene genel sanat yönetmenliği yapmıştır.

2005 yılında Kezban Yenge dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Müfit Kayacan, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk Yeniden, Şubat, Olur İnşallah, Kırık Kalpler, Abluka, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol almıştır.

Evli ve iki çocuğu bulunan Müfit Kayacan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Yaşar karakterine hayat vermektedir. Müfit Kayacan, 1.78 metre boyunda, 82 kilo ve Oğlak burcudur.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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