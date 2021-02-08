Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi bitiyor mu? Çukur ne zaman bitecek?

Çukur final mi yapıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sevilen dizinin final yapacağına ilişkin söylentilerin çıkması izleyicide merak uyandırdı. Peki Çukur dizisi bitiyor mu? Çukur ne zaman bitecek? İşte detaylar...

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR? ÇUKUR DİZİSİ BİTİYOR MU?

İlk bölümü 23 Ekim 2017’de yayınlanan Çukur dizisinin, 4. sezonunda büyük final yapacağı ve sona ereceği belirtildi. Reyting rekortmeni dizinin senaristi Gökhan Horzum'un, dizinin final bölümünü yazmaya başladığını açıklamasıyla izleyici büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak kesin final tarihi açıklanmayan dizinin, 4. sezonunun sonlarına doğru final yapacağına dair oyunculardan açıklamalar art arda açıklamalar geldi.

ÇUKUR NE ZAMAN BİTECEK?

Daha önce dizinin oyuncuları tarafından açılan bir canlı yayında 125. bölümle final yaparak ekranlara veda edeceklerini açıklamışlardı. Son gelen haberler doğrultusunda ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği iddia edildi. Yeni bir gelişme yaşanmazsa bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani dizinin senaristinin tamda planladığı şekilde 4. sezonuyla yayın hayatı son bulacak.

ÇUKUR'UN CUMALİ'Sİ DUYURMUŞTU

Koçovalı ailesinin üyelerinden Cumali karakterini hayat veren Necip Memili’den Çukur dizisiyle ilgili açıklama şu şekildeydi: "Önümüzdeki sezonun yani 4. Sezonun Çukur dizisi için son sezon olduğunu belireterek, 2020-2021 sezonu sonunda 4. sezon ile bitecek final yapacak. Bu bilgi kesindir."