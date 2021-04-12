Çukur Karaca ölüyor mu, ölecek mi? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Çukur 4. Sezon 32. Bölüm fragmanını izleyenler hemen internet üzerinden Çukur Karaca ölüyor mu, ölecek mi? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı? sorularını yanıtını aramaya başladı. Her hafta Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran aksiyonun bol olduğu dizide bir oyuncunun daha vedası konuşuluyor.

ÇUKUR KARACA ÖLÜYOR MU, ÖLECEK Mİ?

Dizinin ilk başladığı günden beri ekipte yer alan Ece Yaşar dizideki Karaca karakteriyle çok sevilmişti. Karaca'nın dizinin yeni bölüm fragmanında Cumali Amca tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.

ECE YAŞAR ÇUKUR'DAN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Çukur 4. Sezon 32. Bölümüyle bu akşam Show Tv ekranlarında olacak. Milyonlarca takipçisi olan diziden Ece Yaşar'ın çıkacağı iddia edildi. Fragmanda Cumali Amca Karaca'yı öldürmeye teşebbüs ediyor. Peki öldürebilecek mi? Karaca kurtulabilecek mi?

Karaca'nın tanık olduğu şeyler Cumali Amca'yı öfkelendiriyor. Karaca silahlı Cumali Amca'nın karşısına çıkıyor ancak ateşleyemiyor. Cumali Amca'nın saldırdığı Karaca ölecek mi bu akşamki bölümde hep birlikte göreceğiz.

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