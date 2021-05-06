Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur dizisinin finaline az bir zaman kala Çukur ne zaman final yapacak 2021? Kaç bölüm kaldı, Kaçıncı bölümde bitecek? Çukur final tarihi 2021 soruları hayranlar tarafından internet mecrasında sıkça aratılmaya başlandı. Biz de bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına haberimizde yer verdik.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK 2021? ÇUKUR FİNAL TARİHİ 2021

Hayranlarının merakla beklediği Çukur'un ne zaman biteceği ile ilgili soruları internette çokça dönmeye başladı. Art arda gelen ölümlerin ardından Çukur'un 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayınlanan 4. sezon 35. bölümünde (127. bölüm) #Çukursonbeş etiketiyle dizinin bitim zamanıyla ilgili kesin bilgi verildi. Yani Çukur'un final tarihinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi olması gerekiyor.

ÇUKUR KAÇ BÖLÜM KALDI, KAÇINCI BÖLÜMDE BİTECEK?

Henüz dizi ekibinden net bir açıklama yapılamasa da 3 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 4. sezon 35. bölümünde (127. bölüm) #Çukursonbeş etiketinin paylaşılmasının ardından Çukur dizisinin gelecek hafta ile birlikte dört bölümün kaldığı ve dizinin 4. sezon 39. bölümde (131. bölüm) bitmesi bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

Çukur dizisi, İstanbul'da yer alan Çukur ismindeki bir mahalleyi konu alıyor. İstanbul'un en belalı mahallelerinden olan Çukur'un tüm kontrolü ise, Koçova ailesindedir. Bu mahallede asla uyuşturucuya izin verilmez. Ama zaman içinde bir grup ortaya çıkarak mahallenin düzenini bozmaya çalışır. Yıllar sonra ailenin küçük oğlu kaçtığı mahalleye geri dönmeye karar verir.

Onun mahalleye geri dönmesi ile birlikte yeni bir düzen başlayacaktır.

ÇUKUR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.