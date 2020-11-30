Çukur Selim öldü mü? Diziden neden ayrıldı? Yıllardır zirvedeki yerini bırakmayan Çukur'da yine şoke eden bir ayrılık yaşandı. Son günlerde kulislerde ortaya atılan Öner Erkan'ın diziden ayrılacağı iddiası bugün ekranlara gelen bölümde yeniden gündeme geldi. Peki Çukur Selim öldü mü? Diziden neden ayrıldı? Selim Koçovalı neden öldü?

ÇUKUR SELİM ÖLDÜ MÜ?

Çukur'un yeni bölümünde Çağatay Erdenet sessizliğini bozdu ve harekete geçti. Son olarak Selim Koçovalı'yı tuzağa düşüren Erdenet'in bu hamlesi Selim'in öleceğine dair iddiaları da güçlendirdi ve Selim Koçovalı'nın diziden ayrılacağı kesinleşti.

Öner Erkan kimdir? Kaç yaşında? Çukur Selim diziden neden ayrıldı?

ÇUKUR SELİM DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Selim karakterine hayat veren usta oyuncu Öner Erkan'ın senaryo gereği diziden ayrıldığı ifade edildi. Ayrıca Öner Erkan'ın başka bir proje için imza attığı da öğrenildi.

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