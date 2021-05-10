Çukur son bölüm full, tek parça izle| Çukur 128. bölüm Show TV canlı izle

Yayınlandığı günden reyting rekorları kıran, uzun süredir seyircisinin ilgisini kaybetmeyen, başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil gibi oyuncuların yer aldığı "Çukur" bugün 128. bölümü ile Show TV ekranlarında olacak. Çukur son bölüm full, tek parça izleme ve Çukur 128. bölüm Show TV canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE| ÇUKUR 128. BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE

Son bölümde Vartolu ile Yamaç karşı karşıya gelmişti. İkili arasındaki gerilim, geçmişte yaşanan huzursuz olayların patlak vermesine neden olmuştu. Peki herkesin merakla beklediği popüler dizi Çukur'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Yamaç'ın bir sonraki hamlesi ne olacak?

SOW TV ÇUKUR 128. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

SHOW TV ÇUKUR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ FULL