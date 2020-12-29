Çukur soygun sahnesi ile sosyal medyada gündem oldu! La Case de Papel dizisine gönderme!

Çukur dün akşam 109. bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesine sahip olan reyting rekortmeni dizinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Cengiz Erdenet'ten intikam almak isteyen Yamaç, bir banka şubesinin duvarlarına Erdenetler'in para sakladığı öğrendi. Sonrasında ise ortaya eğlenceli sahneler çıktı. İşte Çukur soygun sahnesi haberimizde...

Çukur'da Erdenetler'e karşı savaş açan Yamaç, Olga'nın gizli defteri sayesinde Erdenetler'in paraları sakladıkları yerleri öğrendi.

Paraların bir kısmının banka şubesinin duvarlarındaki gizli bölmelerde olduğunu öğrenen Yamaç, adamlarıyla birlikte bankayı soydu.

Soygunda Cengiz Erdenet'in maskesini takan Yamaç ve adamları bankanın paralarını almadı. Ancak duvarlardaki gizli bölmeleri kırarak Cengiz Erdenet'in yasa dışı yollardan kazandığı ve sakladığı dolarları çaldı.

Soygun sahnesinde son yılların en çok konuşulan yapımlarından olan La Casa de Papel'e de gönderme yapıldı.

Sahnede, Yamaç İstanbul kod adını alırken, Yamaç'ın adamları ise Adana, Antalya ve Mardin gibi şehirleri kendilerine isim olarak seçti.

Bu sahne sosyal medyada büyük ses getirdi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek.

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.

Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak..