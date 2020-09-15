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  3. Çukur yeni bölüm fragmanı | 4.Sezon 3. Bölüm Fragman | Çukur 95. bölüm izle

Çukur yeni bölüm fragmanı | 4.Sezon 3. Bölüm Fragman | Çukur 95. bölüm izle

Çukur dizisi 4. sezon 3. bölüm ile Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Sevilen dizi yeni sezonda da muhteşem bölümlerle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Çukur'un son bölümünde; Cumali, Yamaç'ı çukurdan kovuyor. İşte Çukur 4.Sezon 3. Bölüm yeni bölüm fragmanı ve 95. bölüm izleme linki haberimizde...

Çukur yeni bölüm fragmanı | 4.Sezon 3. Bölüm Fragman | Çukur 95. bölüm izle

Çukur Pazartesi akşamı 4. sezon 2. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde Yamaç'ın sırrı ortaya çıktı ve Cumali Yamaç'ı vurdu. hastanede tedavi gören Yamaç Koçovalı kendine gelmeye başladı. Yamaç'ın en yakın adamı yapmak isteyen Cengiz Erdenet, planını devreye soktu. Koçovalı Hastanesi'nde tedavi gören Yamaç'ı kaçırarak kendi malikanesine getirdi ve iyileşmesini sağladı. Peki Yamaç bundan sonra ne yapacak? İşte Çukur son bölümde yaşananlar ve Çukur 4. sezon 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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