Çukur yeni bölüm fragmanı | 4.Sezon 3. Bölüm Fragman | Çukur 95. bölüm izle

Çukur Pazartesi akşamı 4. sezon 2. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde Yamaç'ın sırrı ortaya çıktı ve Cumali Yamaç'ı vurdu. hastanede tedavi gören Yamaç Koçovalı kendine gelmeye başladı. Yamaç'ın en yakın adamı yapmak isteyen Cengiz Erdenet, planını devreye soktu. Koçovalı Hastanesi'nde tedavi gören Yamaç'ı kaçırarak kendi malikanesine getirdi ve iyileşmesini sağladı. Peki Yamaç bundan sonra ne yapacak? İşte Çukur son bölümde yaşananlar ve Çukur 4. sezon 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde...