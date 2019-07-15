Çukura düşen inek kurtarıldı
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, düştüğü çukurda balçığa gömülen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, düştüğü çukurda balçığa gömülen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Gemici Mahallesi'nde, Durmuş Yükleyici'ye ait inek, tarlada otlarken çukura düştü. Balçığa gömülen inek, çukurda mahsur kaldı. Sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, traktör yardımıyla ineği çukurdan çıkardı.
Durmuş Yükleyici, ekiplere teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI
DHA
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