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Çukura düşen kaplumbağaları itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çukura düşen 6 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çukura düşen kaplumbağaları itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çukura düşen 6 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bir çukurda kaplumbağaların bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukura inen itfaiye eri, 6 kaplumbağayı kurtardı. Kaplumbağalar daha sonra ormanlık alana götürülerek doğal ortamına bırakıldı.

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Kaynak: DHA




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