Çukura düşen kaplumbağaları itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çukura düşen 6 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çukura düşen 6 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bir çukurda kaplumbağaların bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukura inen itfaiye eri, 6 kaplumbağayı kurtardı. Kaplumbağalar daha sonra ormanlık alana götürülerek doğal ortamına bırakıldı.
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Kaynak: DHA
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