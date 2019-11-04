Çukura düşerek ölen 2 kardeşin davasında karar

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Yusuf Tencirlioğlu (7) ve Ali Tencirlioğlu (5) kardeşlerin, boş arazide oynarken 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukura düşüp hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili görülen davada karar çıktı. Tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada, taşeron firmanın saha sorumlusu M.K. 5 yıl, asıl işveren firmanın saha sorumlusu Z.D. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık ise beraat etti.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Yusuf ve Ali Tencirlioğlu Kardeşler, geçen yıl 14 Ocak günü zaman zaman hayvan satış pazarının kurulduğu, Uzundere mevkisindeki boş arazide oynamak istedi. Ancak kardeşler, su dolu 1,5 metrelik çukura düştü. Diğer çocuklar, kardeşlerin yakınlarına haber verdi. Çocukların teyzesi, suya girip, dipte çamura saplanan kardeşleri çıkardı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, kurtarılamadı.

Tencirlioğlu Ailesi'nin, kış aylarında Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldiği, Uzundere bölgesinde çadırda kaldığı, hurda toplayarak geçimlerini sağladıkları ortaya çıktı.

Çukurun ise bölgede inşaat yapan firma tarafından yağmur suyunun toplanması için açıldığı belirlendi. Çocuklar, Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verilirken, işveren firmanın saha sorumlusu Z.D. ile taşeron firmanın saha sorumlusu M.K. tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda 2 tutuklu ile kepçe operatörü Ç.A., asıl işveren firmanın teknik işlerden sorumlu inşaat mühendisi D.B. ve asıl işveren firma çalışanı M.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, ailenin şikayetini geri almasıyla tutuklu sanıklar tahliye edildi. Bir önceki duruşmada da mahkeme, firma sahipleri A.D. ve C.B. hakkında açılan davanın kendi davalarıyla birleştirilmesine karar verdi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Sanıkların önceki savunmalarını tekrar ederek, beraat talebinde bulunduğu duruşmada taşeron firmanın saha sorumlusu M.K., asli kusurlu olmasından dolayı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza iyi hal indirimiyle 5 yıla çevrildi Mesleğinden 2 yıl men edilen sanığın cezası ertelenmedi. Asıl işveren firmanın saha sorumlusu Z.D. de tali kusurlu olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl mesleğinden men edilen Z.D.'nin cezası da ertelenmedi.

Mahkeme, firma sahipleri A.D. ve C.B. ile asıl işveren firmanın teknik işlerden sorumlu inşaat mühendisi D.B., asıl işveren firma çalışanı M.B. ve kepçe operatörü Ç.A. hakkımda beraat kararı verdi.

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Kaynak: DHA