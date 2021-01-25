Çukur'a takılıp düşen Orhan Gencebay'ın eşi İBB'ye isyan etti!

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Bebek'teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı esnada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı. Yolların bakımsızlığından hayıflanarak Gencebay'ın eşi Sevim Emre, "1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş" açıklamasında bulundu.

"BELEDİYE ÇOK ÇALIŞIYOR MAŞALLAH"

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe… Canımız Allah'a emanet! Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli!" sözlerini dile getirdi.

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu! Yine çukura takılıp düştü

"GENCEBAY'IN DOKTORUNDAN İL AÇIKLAMA GELDİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, şunları söyledi:

Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder.

"FİZİK TEDAVİ PROGRAMI UYGULANACAK"

Gencebay'ın sol elinin işaret parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir.