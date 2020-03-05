Çukurca Belediyesi 2020 yılı hizmet yılı olacak

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2020 yılında yapılması planlanan hizmetlerini açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar 2020 yılı içerisinde halkın talebi doğrultusunda zaruri olan projelere ağırlık verdiğini belirtti. İlçe için büyük bir önem arz eden konut sorunu bir nebze olsa nefes alacağını ifade eden Başkan Dündar, "Önceki yılda yapımına başlanan Emir Şaban Mahallesindeki 2 blok 70 daireden oluşan konutları tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Buda bir nebze olsa ilçedeki konut sorununa nefes aldıracaktır. Öte yandan tarihi kale evlerinin 7 tanesi restorasyon ve onarımı bitirilme aşamasında olup kalan 14 ev için projelendirme çalışması devam ediyor. Bunların bitmesiyle birlikte ilçedeki günü birlik otel tarzında konaklama sorunu bir nebze olsa da çözüme kavuşacaktır" dedi.

"16 bin 141 nüfusluk bir ilçemizde halen bir düğün alanımız yok"

Daha önce evlenen çiftlerin maalesef bu sıkıntıyı defalarca kendilerine ilettiğini ifade eden Başkan Dündar, "Düğünümüzü yapacak bir alanımız yok. Ulaşımı kolay olacak içinde gelin ve damadın hazırlanacağı giyinme ve dinlenme WC ihtiyaçlarını giderebilecek temiz modern bir ortam hazırlanarak ilçemize yakışır donanımlı en az 2 bin kişi kapasiteli bir düğün salonu yapacağız" dedi.

"Sportif faaliyetler için yeni alanlar inşa edeceğiz

Başkan Dündar, "Çukurca Belediyesi olarak ilçe girişinde yaklaşık 20 bin metrekare arsayı kamulaştırdık. Başkan Dündar öğrenci, genç ve vatandaşlarımızın faydalanabileceği kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, sentetik yüzeyli futbol sahası ve bir adet mini basketbol sahası yapacağız" dedi.

"Eksik olan mahallerimize taziye evlerini yapacağız"

Emir Şaban ve Cumhuriyet mahallelerine birer taziye evi yapılarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Dündar, "Geçen yıldan kalan çalışmalar devam ederek ivedilikle sonlandırılacaktır. Belediyemiz tarafından başlatılan ve halen devam edilen Dutluca Mahallesinde yol yapım çalışmaları, Bayraktepe havuz ve sosyal tesisi, Yeşilçeşme Mahallesinde biten yol genişletme çalışmasının yolları asfalt veya parke taşı yapılması planlanmaktadır. Hastanenin yanında bulunan Emirşaban Mahallesindeki taraçalama parkını bitirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında kaybedecek zamanımız yok. Bu projeler kapsamında yardımlarını ilçemizden esirgemeyin başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, bakanlarımız, valimiz, kaymakamımız ve diğer bütün kurum müdürlerimize ilçe halkı adına teşekkürü bir borç olarak biliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA