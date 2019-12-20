Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, güvenlik nedeniyle boşaltılan köy ve mahalleler için yol yapım çalışması başlattı.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Dutluca, Bey ve Belat mahalleri için yol ve alt yapı hizmetleri çalışması başlatıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, göreve başladıkları günden beri, daha önce köylerini ve arazilerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar tarafından geri dönüş için yoğun talep aldıklarını belirterek, "Belediye olarak yıllardan beridir evlerinden uzak duran vatandaşlarımızın bu taleplerini görmezden gelemezdik. Gerekli mercilere ulaşarak ve belediyemizin de bütün imkanlarını seferber ederek sorunlarına cevap olmak için kollarımızı sıvadık. Boşaltılan mahalle ve köylerimiz için yol ve alt yapı çalışması başlattık" dedi.

Kaymakam Murat Öztürk ile ilçenin Yeşil Çeşme Mahallesi'nin Kale arkası mevkiinde yol genişletme ve 8 kilometrelik yeni yol yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade eden Başkan Ensar Dündar, "Bu çalışmamızla amacımız Dutluca Mahallesi'nin Bey ve Belat mevkilerine ulaşımı kolaylaştırmak. Daha önce bu mahalleye Cumhuriyet Mahallesi üzerinden yol çalışması yapmıştık. Şimdi Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yapacağımız yol ile daha önce yaptığımız bu yolları birleştirerek vatandaşlarımıza kolaylık sağlamış olacağız. Özellikle tarım arazilerinin ekilip biçilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması için belediye olarak vatandaşlarımıza gereken desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA