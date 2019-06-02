Çukurca'daki çatışmada şehit olan 2 asker, memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34" operasyonunda dün akşam jandarma ekipleri bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada, Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin Çukurca Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, şehit olan Adana Seyhan nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Sanca ve Şırnak İdil nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Barış için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı İsmail Demirci, askeri erkân ve polisler katıldı. Şehitler Ercan Sanca ve Mehmet Sait Barış'ın Türk bayrağına sarılı tabutlarının tören alanına getirilmesinin ardından, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, sonra özgeçmişleri okundu. Daha sonra şehitlerin cenazeleri silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın cenazeleri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da uçakla memleketleri Adana ve Şırnak'a uğurlandı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki komutanlar da Hakkari'deki törenin ardından şehit cenazeleri ile birlikte Yüksekova'ya gitti.

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DHA