Çukurcalılar pirinç ve susam hasadından memnun

HAKKARİ'nin Irak sınırına sıfır noktada bulunan ve bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen Çukurca ilçesinde yetiştirilen pirinç, susam ve narın hasadına başlandı. Çiftçiler, bu yıl pirinç ve susamda verimin iyi olduğunu söyledi.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 9 bin 500 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde pirinç, susam, incir ve narın hasadına başlandı. Bu yıl 600 dekarlık alana ekilen pirinçten 40, 750 dekar alana ekilen susamdan 60, 100 dekarlık nar bahçesinden 80 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Pirinç, ceviz, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve susamdan yapılan tahini ile ünlü ilçede yetiştirilen ürünler ise Aile Destek Merkezi'nde paketlenip "Zap Markası" adı altında satışa sunuluyor.

İlkbahar mevsiminde ekilen pirinç ve susam sonbahar mevsiminde biçilip tarlada kurutulduktan sonra traktör ve katırlarla harmanlanıyor. Daha sonra taş değirmene götürülen ürünlerden susam, tahine dönüştürülerek kilosu 80 liradan, pirincin kilosu ise 15 liradan satışa sunuluyor. 1995 yılında ilçeye bağlı Narlı köyünden Hakkari kent merkezine göç eden Özbeg ailesi de köydeki tarlalarında pirinç ve susam yetiştiriyor. Hasat dönemi köye dönen aile, bu yıl üründen memnun olduklarını söyledi. Geçimini pirinç ve susamdan yapılan tahinden elde ettikleri gelirle sağladıklarını anlatan Mevlüt Özbeg, "Bu yılki hasat geçen yıla oranla daha iyi. Hasattan memnunuz. Bu ürünlerin daha çon tanıtılıp satılmasını istiyoruz" dedi.

DOMUZ SÜRÜSÜ, TARLALARIMIZA ZARAR VERİYOR

Pirinç hasadı yapan Abdullah Demirel ise, tarlalara zarar veren domuzlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Demirel, "Ürünleri tarlada kuruttuktan sonra traktörle harmanlıyoruz ve daha sonra taş değirmene götürüyoruz. İlçemiz susam, pirinç, nar, incir, kuru üzüm, maş fasulyesiyle ünlü. Ancak domuz sürüleri tarlalarımıza büyük zarar veriyor. Burada sabaha kadar nöbet tutmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz. Hasadını yaptığımız susamı tahine dönüştürüldükten sonra da satışa sunuyoruz Ürünlerimizin Türkiye'nin diğer kentlerinde de satılmasını istiyoruz ve bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA