Çukur dizisinde 'Selim' karakterini canlandıran Öner Erkan ile 'Selim' karakterinin kızı 'Karaca' karakterine hayat veren Ece Yaşar’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ikili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Aralarında 14 yaş olan ikili aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlardı.

Ancak iddialara göre ikilinin arası bozuldu ve ayrılık kararı aldılar.

Ece Yaşar 26 yaşında. Ece Yaşar, TED Ankara Kolejliler'le 16. Balkan Çocuk ve Büyükler Karate şampiyonluğu yaşadı. Çukur'un 'Selim'i Öner Erkan ise 40 yaşında. Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu.