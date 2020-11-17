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Çukur'da bomba etkisi yaratan aşıklar, Ece Yaşar ve Öner Erkan ayrıldı mı?

Çukur'da baba kızı canlandıran oyuncu Öner Erkan ve Ece Yaşar'ın aşkı magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ancak son olarak ikilinin ayrıldıkları iddia edildi.

Çukur'da bomba etkisi yaratan aşıklar, Ece Yaşar ve Öner Erkan ayrıldı mı?

Çukur dizisinde 'Selim' karakterini canlandıran Öner Erkan ile 'Selim' karakterinin kızı 'Karaca' karakterine hayat veren Ece Yaşar’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ikili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Çukur'da bomba etkisi yaratan aşıklar, Ece Yaşar ve Öner Erkan ayrıldı mı?

Aralarında 14 yaş olan ikili aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlardı.

Çukur'da bomba etkisi yaratan aşıklar, Ece Yaşar ve Öner Erkan ayrıldı mı?

Ancak iddialara göre ikilinin arası bozuldu ve ayrılık kararı aldılar. 

Çukur'da bomba etkisi yaratan aşıklar, Ece Yaşar ve Öner Erkan ayrıldı mı?

Ece Yaşar 26 yaşında. Ece Yaşar, TED Ankara Kolejliler'le 16. Balkan Çocuk ve Büyükler Karate şampiyonluğu yaşadı. Çukur'un 'Selim'i Öner Erkan ise 40 yaşında. Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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