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  3. Çukur'da La Case de Papel rüzgarı! Efsane diziye gönderme yapıldı

Çukur'da La Case de Papel rüzgarı! Efsane diziye gönderme yapıldı

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un dün ekranlara gelen 109. bölümündeki banka soygunu sahnesinde kullanılan maskelere ve isimler ile ünlü dizi La Case de Papel'e gönderme yapıldı. Yamaç'ın adamlarıyla birlikte Cengiz'in bankasını soyduğu anlar ise ekranlara böyle yansıdı.

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29 Aralık 2020 Salı 09:06
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