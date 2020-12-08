Çukur'da Yamaç Koçovalı söyledi! Gözyaşları sel oldu
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un dün yayınlanan 4. sezon 14. bölümünde Selim Koçavalı'nın ölümünün ardından Yamaç Koçavalı'nın söylediği 'Yeni Geldim Dinek Dağı' türküsü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Dizide Sultan ve Akın'ın haykırışları ise izleyenlerin yürekleri burktu.
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08 Aralık 2020 Salı 12:06
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