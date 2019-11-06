Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi’nde kazandı

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında evinde ağırladığı TTT Riga'yı uzatmaya giden maçta 60-55 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 25-22 önde girdi. Maçın 3. periyoduna iyi başlayan ve bulduğu sayılarla da öne geçen deplasman ekibi Riga, bu periyotu 42-35 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise maç ortada geçti. Her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, rakibine göre biraz daha fazla sayı atan Mersin ekibi beraberliği yakalarken, 4. periyot 53-53 berabere bitti. Uzatmaya giden maçta rakibine göre daha iyi oynayan ve fazla sayı bulan Çukurova Basketbol, maçı 60-55 kazanmayı bildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Charalampos Karakatsounis xx, Esperanza Mendoza Holgado xx, Emmouil Tsolakos xx

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş x 6, Leonor Rodriguez xxx 15, Melis Talay x 4, Gökşen Fitik x 9, Nia Coffey x 9, Meltem Avcı x 9, İlayda Güner x 6, Gabriela Marginean x 2

TTT Riga: Binta Drammeh xx 12, Paula Strautmane x 5, Megan Nicole Huff x 9, Vanesa Jasa x 3, Aija Klakocka x 2, Zenta Melnika x 4, Linnae Chanel Harper x 5, Kate Kreslina xx 15

1. periyot: 17-15 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 25-22 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 35-42 (TTT Riga lehine)

Kaynak: İHA