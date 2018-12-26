Çukurova Basketbol-Beşiktaş: 77-69

SALON: Servet Tazgegül

HAKEMLER: Tahsin Kuzu (xx), Mehmet Onur Sönmez (xx), Musatfa Candemir Tabak (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Gökşen Fitik (xx), Sevgi Uzun (xx), Alina Iagupova (xxx) 22, Liudmyla Naumenko (xx) 2, Astou Ndour (xxx) 19, Şaziye İvegin Üner (xxx) 6, Kim Mestdagh (xxx) 12, Sera Özelçi (xx), Pelin Bilgiç (xxx) 16, Meltem Avcı (xx)

BEŞİKTAŞ: Olivia Epoupa (xxx) 15, Esra Atacan (xx) 9, Bahar Çağlar (xxx) 12, Kübra Siyahdemir (xx) 9, Osaretin Akhator (xxx) 16, Melek Uzunoğlu (xx), Hilal Bayraktar, Bahar Yapar, Aleyna Badar, Nurcan Ceren Ciğerci, Nisa Yalçın, Viktoria Vladimirovna (xx) 8

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

İLK YARI: 40-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftası lider Çukurova ve lig 7'ncisi Beşiktaş'ı, Mersin'de karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan müsabada taraftarının da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, rakibini 77-69 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.

Günün oynanan diğer karşılaşmalarında alınan skorlar ise şöyle:

OGM Ormanspor - Samsun Canik Belediye: 94 - 55

Gündoğdu Adana Basketbol - Botaş: 53 - 79

İstanbul Üniversitesi - Bellona Kayseri Basketbol: 70 - 72

Galatasaray - Mersin BŞB: 71 - 78

Fenerbahçe - İzmit Belediyespor: 94 - 66

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DHA