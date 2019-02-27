Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının ardından

Şanlıurfa'da, Çukurova Basketbol ile Beşiktaş arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının ardından oyuncu ve başantrenörler açıklamada bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Gerçekten takım olarak gerek maç esnasında gerek maç sonunda oyuncularımı tebrik ettim. Oyuncularıma fazla şans veremedim. Şans verdiğim oyunculardan 4 tanesi bu gün burada yoktu maalesef. Takım elinden geleni yaptı. En azından tribünde olanlara, televizyonlarının karşısında olanlara güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Sonuna kadar oyunun içinde kalmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'ya kazanmak için geldiklerini söyleyen Akkaya, "Camiamızdan özür diliyoruz, kazanmak istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız, play-off'a bakacağız. Türkiye Kupası'nın kurayla yapılması lazım. Sonuçta play-off zaten oynanıyor. Türkiye Kupası'nda bir değişiklik olsun. Türkiye Kupası'nın sürprizlere gebe olması lazım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı oyuncu Jeanne Epoupa ise, "Bu maçta gayet iyi oynadık. Çukurova son derece iyi bir takım ama biz de elimizden geleni yaptık. 40 dakikalık bir mücadele ortaya koyduk. Bu maçtan ancak pozitif sonuçlar alabiliriz çünkü son ana kadar savaştık ve iyi bir maç çıkarttık" dedi.

Çukurova Basketbol cephesi

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Ligde ve Avrupa'da 3 kez kazanmış olmamıza rağmen bugün burada yine sonuna kadar mücadele eden ve bizim maça hazırlanmış bir Beşiktaş gördük. Dolayısıyla maç, çoğu zaman bizim kontrolümüzde geçse de Beşiktaş'ın tutunabilme şanslarını da maçın içinde hissettik. Kelsey Michelle'nin müdafaasında çok da başarılı olduğumuzu söyleyemem. Onun erken şut attığını bildiğimiz halde izin verdik. Zaman zaman durdurmakta zorluk çektik ama genel olarak takımımın mücadelesinden memnunum. Kendi basketbol tarzımızdan koptuk. Beşiktaş'ın bize oynatmak istediği basketbolu oynadığımızı düşünüyorum. Onlar bu konuda başarılı oldular ama mücadele kısmında geri adım atmadık ve maçı bugün böyle kazanmayı başlardık. Yarınki maça bakacağız" ifadelerine yer verdi.

Kupa maçlarının her zaman farklı olduğunu söyleyen Çukurova Basketbol takımının oyuncusu Gökşen Fitik de, "Zaten zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ona göre hazırlanmıştık. Kupa maçları her zaman farklıdır. Biz de ona göre hazırlanıp sahada ona göre mücadelemizi verdik. Zaman zaman hatalar yaptık, karşı takımın umutlanmasına izin verdik. Yine de iyi bir mücadele sergiledik. Bunun sonucunda kazandık. Karşı takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA