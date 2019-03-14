Çukurova Basketbol - Famila Schio: 73-81

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Sergei Beliakov (xx), Thomas Bissuel (xx), Maka Kupatadze (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kim Mestdagh (x), Chelsea Gray (x) 3, Alina Iagupova (xxx) 25, Liudmyla Naumenko (x), Astou Ndour (xxx) 18, Kelsey Bone (xxx) 19, Pelin Bilgiç (xx) 5, Sevgi Uzun (xx) 3

FAMILA SCHIO: Martina Crippa (x), Sandrine Gruda (xx) 9, Francesca Dotto (xxx) 14, Jantel Lavender (xxx) 22, Allie Quigley (xxx) 18, Martina Fassina (x), Eva Lisec (xxx) 13, Valeria Battisodo (xx) 5, Olbis Andre (x), Jacki Gemelos (x)

1'İNCİ PERİYOT: 24-25

İLK YARI: 35-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-62

Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında ağırladığı İtalyan Famila Schio'ya 81-73 mağlup oldu. Akdeniz ekibi bu sonuçla turnuvaya veda etti.

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DHA