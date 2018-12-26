Çukurova Basketbol’un bileği bükülmüyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 77-69 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, ligde 11'de 11 yaptı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Beşiktaş, ilk periyodu 19-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda toparlanan ev sahibi Çukurova Basketbol aradaki farkı kapatarak, öne geçti ve devreye 40-38 galip girdi. Maçın 3. periyodu kıran kırana geçti. Her iki takımda bu periyotta iyi savunma yaparken, bu bölüm 58-58 berabere bitti. Maçın son periyodunda etkili oyununu sahaya koyan ve bulduğu sayılarla öne geçen Çukurova Basketbol, maçı 77-69 kazandı. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, ligde 11'de 11 yaptı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Mehmet Onur Sönmez xx, Mustafa Candemir Tabak xx

Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner x 6, Kim Mestdagh xx 12, Pelin Derya Bilgiç xxx 16, Alina Iagupova xxx 22, Liudmyla Naumenko x 2, Astou Barro Ndour xxx 19

Beşiktaş: Olivia Esther Jeanne Epoupa xxx 15, Esra Erden Atacan x 9, Bahar Çağlar xx 12, Kübra İmren Siyahdemir x 9, Osaretin Evelyn Akhator xxx 16, Viktoria Vladimrovva Mircheva x 8

1. periyot: 13-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 40-38 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 58-58

Kaynak: İHA