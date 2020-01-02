Çukurova Belediyesi, Adanalı edebiyatçıları ağırlayacak

Çukurova 13. Kitap Fuarı'nda Çukurova Belediyesi standında Adanalı edebiyatçılar ağırlanacak. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'nın edebiyat dünyasına önemli isimler yetiştirdiğini belirterek, "Edebiyatçılarımıza ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çukurova 13. Kitap Fuarı kapılarını 4 Ocak Cumartesi günü kitapseverlere açacak. 14 Ocak tarihine kadar sürecek olan fuarda Çukurova Belediyesi de açacağı stantla yerini alacak. Çukurova Belediyesi standında Adana'nın yetiştirdiği 13 yazar ve şair imza günlerini gerçekleştirecek, okurlarıyla sohbet etme imkanı bulacak.

5 Ocak'ta merhum Adnan Yücel'in eşi Ayşe Yücel, İsmail Tekin, Muzaffer Özen, 10 Ocak'ta Durmuş Sığırcı, Mehmet Babacanoğlu, Neslihan Dağlı, 11 Ocak'ta Mehmet Taşar, Selda Kaya, Ali Ozanemre, 12 Ocak'ta Giyasi Aydemir, Duran Aydın, Şahit Taş ve Demet Doğan Çukurova Belediyesi standında kitaplarını imzalayacak.

Adana'nın edebiyat dünyasına uluslararası üne sahip isimler hediye ettiğini vurgulayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Çukurova'nın bereketli toprakları her alanda önemli isimler yetiştirmiştir. Kültür ve sanat alanında dünyaca ünlü isimler çıkarmış bu topraklar Adana'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde her platformda en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bizlere düşen kentimizin yetiştirdiği bu değerlere en iyi şekilde sahip çıkmaktır" dedi.

Başkan Soner Çetin, 13. Kitap Fuarında bu anlayışla Çukurova Belediyesi olarak stant açacaklarını ve bu stantta Adanalı yazar ve şairleri ağırlayacaklarını belirterek, "Kentimizin yetiştirdiği bu değerler fuar boyunca okurlarıyla buluşacak ve kitaplarını imzalayacaklar. Tüm Adanalı hemşehrilerimi fuara davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA