Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nilgün Taşkınlar oldu

Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin yeni başkanlığına Nilgün Taşkınlar seçildi.

Çukurova Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanlığını Çiğden Akça yaptı.

Nilgün Taşkınlar'ın başkan seçildiği Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi Genel Kurulunda Batuhan Eruçar Başkan Yardımcısı, Necdet Önder de yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi. Fethullah Kaygun, Yıldız Alkan, Emel Kocakaya ise yedek üye olarak seçildi.

Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nilgün Taşkınlar genel kuruldaki konuşmasında, "Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahir Füsunoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Tevfik Yıldırım, Yürütme Kurulu üyeleri, kadın meclisi, engelli meclisi ve gençlik meclisi ile Çukurova'da engelsiz bir kent için hep birlikte uyum içinde çalışacağız" dedi.

Çukurova Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak hızlı bir çalışma programı hazırlayacaklarını belirten Taşkınlar, "Ben ve ekibim toplumun engellilere bakış açısını değiştirerek, engellilerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için çalışacağımıza söz veriyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA