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  3. Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nu gören tanıyamadı! Su diyeti ile 15 günde 9 kilo verdi

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nu gören tanıyamadı! Su diyeti ile 15 günde 9 kilo verdi

Çukur dizisinde rol ayan başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kilolu görüntüsü yerini fit vücuda bıraktı. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında Rıza Kocaoğlu nasıl kilo verdi? Nasıl zayıfladı? Kaç kilo verdi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nu gören tanıyamadı! Su diyeti ile 15 günde 9 kilo verdi

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun başı aldığı kilolarla dertteydi. Ancak Kocaoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. 

RIZA KOCAOĞLU NASIL KİLO VERDİ? 

Hürriyet'te yer alan habere göre Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a döndükten sonra  fitness'a ağırlık verdi. Bunu yaparken salonda çektiği fotoğrafları Instagram  hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 41 yaşındaki oyuncu paylaşımlarıyla hızla kilo verdiğini ortaya koydu.

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nu gören tanıyamadı! Su diyeti ile 15 günde 9 kilo verdi

RIZA KOCAOĞLU KAÇ KİLO VERDİ? NASIL ZAYIFLADI?

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, kilo vermesine ilişkin olarak, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ diye konuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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