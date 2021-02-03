Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun başı aldığı kilolarla dertteydi. Ancak Kocaoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı.

RIZA KOCAOĞLU NASIL KİLO VERDİ?

Hürriyet'te yer alan habere göre Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a döndükten sonra fitness'a ağırlık verdi. Bunu yaparken salonda çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 41 yaşındaki oyuncu paylaşımlarıyla hızla kilo verdiğini ortaya koydu.

RIZA KOCAOĞLU KAÇ KİLO VERDİ? NASIL ZAYIFLADI?

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, kilo vermesine ilişkin olarak, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ diye konuştu.