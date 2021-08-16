Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!
Show TV'de yayınlanan ve final yapan Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta evinde düşerek kafasını cama vurdu. Aka'ya ilk yardım eski rol arkadaşı ve komşusu olan Aras Bulut İynemli'den geldi.
Geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizinde Celasun karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Kubilay Aka geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek dengesini kaybedip kafasını cama çarptı.
Kafasını yaran 26 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka'yın yardımına Zekeriyaköy’de aynı sitede oturan ve kapı komşusu olan oyuncu Aras Bulut İynemli koştu.
Kafasındaki kan durdurulamayan Aka, Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi’ne gitti. Oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldığı öğrenilirken şu sıra evinde dinlendiği söyleniyor.
Kubilay Aka son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştı. Dizi 8. bölümüyle final yaptı.