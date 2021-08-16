ÖTV indirimli araç fiyatları belli oldu mu? İndirimli Volkswagen Golf fiyat listesi 202130 ağustos zafer bayramı kargolar açık mı 2021? Kargolar çalışıyor mu?Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 71 kişi öldüKabil'de uçuş esnasında üç kişi tutundukları uçaktan düştü!Ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ın başrolleri belli oldu! İşte o bomba iki isim...Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu?Beşiktaş Batshuayi'i İstanbul'a getiriyor! Beklenen belgeler gelince uçak bileti alınacak!Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan ek doz açıklaması: Böyle bir tıbbi gereklilik kesinlikle yokturAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden "Sütyen giyseydin" yorumları yağdı
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!

Show TV'de yayınlanan ve final yapan Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta evinde düşerek kafasını cama vurdu. Aka'ya ilk yardım eski rol arkadaşı ve komşusu olan Aras Bulut İynemli'den geldi.

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!

Geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizinde Celasun karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Kubilay Aka geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek dengesini kaybedip kafasını cama çarptı.

Kafasını yaran 26 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka'yın yardımına Zekeriyaköy’de aynı sitede oturan ve kapı komşusu olan oyuncu Aras Bulut İynemli koştu. 

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!

Kafasındaki kan durdurulamayan Aka, Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi’ne gitti. Oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldığı öğrenilirken şu sıra evinde dinlendiği söyleniyor. 

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!

Kubilay Aka son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştı. Dizi 8. bölümüyle final yaptı. 

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT