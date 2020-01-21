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  3. Çukur'un Cumali'si Necip Memili apar topar evlendi

Çukur'un Cumali'si Necip Memili apar topar evlendi

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni olan Çukur dizisinde rol alan Cumali karakterine hayat veren Necip Memili sürpriz bir kararla evlendi.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili apar topar evlendi 119

Necip Memilli, dün bir süredir aşk yaşadığı moda editörü Didem Dayıcıoğlu ile dünya evine girdi.
 