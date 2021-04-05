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  3. Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Bülent Serttaş'a oryantal danslı gönderme! İzleyen bir daha izledi

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Bülent Serttaş'a oryantal danslı gönderme! İzleyen bir daha izledi

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez ve Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in setten yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Damla Sönmez'in oryantal dansına Erkan Kolçak Köstendil'in başını çevirdiği o görüntülerle Bülent Serttaş i'ye alındı.

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05 Nisan 2021 Pazartesi 11:23
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