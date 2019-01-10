Çukur’un İdris Baba’sı Ercan Kesal, İzmir’e geliyor

Ekranların fenomen dizisi Çukur'daki "İdris Baba" rolüyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Ercan Kesal, "Zamanın İzinde" adlı kitabının imza günü için 13 Ocak Pazar günü İzmir Optimum'a geliyor.

Ünlü oyuncu Ercan Kesal, İzmir Optimum AVM ve Kitapsan iş birliğiyle düzenlenecek olan imza gününde bu kez sevenlerinin karşısına yazar kimliğiyle çıkacak. 13 Ocak Pazar günü 15.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek Ercan Kesal, onlarla sohbet edip kitabını imzalayacak. Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'daki rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ercan Kesal'ın "Zamanın İzinde" adındaki kitabı, geçmişin izleri ile geleceğin düşleri arasında mekik dokuyan bir çalışma olarak kendinden söz ettiriyor. Enis Rıza'nın seçtiği ve Türkiye açısından uzun bir yüzyıldan parçalar yansıtan fotoğrafları, Ercan Kesal'ın kendi hayatından esinlenerek yazdığı metinlerle tamamladığı kitap, toplumsal tarihimizin yüz yılını içeren geniş bir parantez açıyor.

Kaynak: İHA