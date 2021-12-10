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Çukur'un yerini bir türlü dolduramadı! Üç Kuruş'ta Aras Bulut İynemli rüzgarı esecek! Reytingleri alt üst etmeye geliyor

Çukur'un yerini alacağı düşünülen ve iddialı bir şekilde sezona giriş yapan Üç Kuruş dizisi beklentileri karşılayamamıştı. Oyunculuğuyla göz dolduran Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş dizisine reytingleri alt üst etmeye geliyor.

Çukur'un yerini bir türlü dolduramadı! Üç Kuruş'ta Aras Bulut İynemli rüzgarı esecek! Reytingleri alt üst etmeye geliyor

Rol aldığı yapımlardaki başarılı performansı ile adından sıkça bahsettiren genç oyuncu Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz sezon final yapan Çukur'daki oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekmişti.  Türkiye'nin yetenekli oyuncuları arasında yer alan İynemli'nin yine Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinden gelen ikinci teklifi kabul ettiği öğrenildi. 

Çukur'un yerini bir türlü dolduramadı! Üç Kuruş'ta Aras Bulut İynemli rüzgarı esecek! Reytingleri alt üst etmeye geliyor

Yine Show TV'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak başarılı sezonlarla hafızlara kazınan Çukur'un yapım şirketi Ay Yapım, yeni projesi olan Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları'nın başrollerinde yer aldığı Üç Kuruş beklentiyi karşılayamadı. Dizinin hedeflenen reytinglere ulaşamamasından dolayı yapımcılar harekete geçti ve İynemli'ye ikinci bir teklif saha yapıldı. Ünlü oyuncunun bu kez teklife sıcak baktığı ve Ay Yapımla el sıkıştığı öğrenildi.

Çukur'un yerini bir türlü dolduramadı! Üç Kuruş'ta Aras Bulut İynemli rüzgarı esecek! Reytingleri alt üst etmeye geliyor

LEYLA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ

Aras Bulut İynemli'nin diziye Can karakteriyle dahil olacağı ve Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin eski sevgilisi olarak kadroda yer alacağı iddia edildi. Dizini 10. bölümünde kadroda yer alacağı öne sürülen ünlü oyuncunun 3 veya 4 bölüm boyunca Üç Kuruş izleyicisinin karşısında olacağı da iddialar arasında yerini aldı. 

Çukur'un yerini bir türlü dolduramadı! Üç Kuruş'ta Aras Bulut İynemli rüzgarı esecek! Reytingleri alt üst etmeye geliyor

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